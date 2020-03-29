Husiler: Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdik - Son Dakika

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, dün Husiler tarafından atılan iki balistik füzenin Riyad semalarında düşürüldüğünü duyurmasının ardından Husilere ait El-Mesire televizyonundan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husi milis güçlerinin, savaşın 6. yılının başında Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonun, 6. yılın başlangıcı ve koalisyon güçlerinin geçen günlerde düzenledikleri hava saldırılarına karşılık yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'da hassas noktaları, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme haiz noktaları hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca gelecek günlerde söz konusu operasyonun ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Arap koalisyonundan bugün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin dün akşam Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan kentlerine doğru attığı iki balistik füzeyi düşürdüğü belirtilmişti.

Yaşanan son gerilim, Husiler ile Yemen hükümetinin 26 Mart'ta, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık yaptığı ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermesinin ardından gerçekleşti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.