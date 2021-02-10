Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, öğlen Abha Uluslararası Havaalanı'ndaki savaş uçaklarının bulunduğu alanı 4 insansız hava aracı ile hedef aldıklarını ve vurduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın defalarca yalanlamasına rağmen havaalanının Yemen halkını hedef almak için askeri amaçlarla kullanıldığını ileri süren Seri, bu saldırının devam eden bombardımana ve acımasız kuşatmaya cevap olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yemen hükümeti saldırıyı kınadı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran tarafından desteklenen Husi milislerin havaalanına düzenledikleri saldırıyı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, en şiddetli ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Eryani, "Abha Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması tam teşekküllü bir savaş suçudur. Ayrıca bu, Husi milislerinin İran silahları ve uzmanları ile gerçekleştirdiği terör saldırılarının bir uzantısıdır. Bölgede güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik İran gündemi uygulanarak, yerleşim birimleri, havaalanları, limanlar ve enerji üretim altyapısı hedef alındı." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığını açıklamıştı.

Koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.