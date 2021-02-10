Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi

10.02.2021 17:51
Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi, System.String[]

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, öğlen Abha Uluslararası Havaalanı'ndaki savaş uçaklarının bulunduğu alanı 4 insansız hava aracı ile hedef aldıklarını ve vurduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın defalarca yalanlamasına rağmen havaalanının Yemen halkını hedef almak için askeri amaçlarla kullanıldığını ileri süren Seri, bu saldırının devam eden bombardımana ve acımasız kuşatmaya cevap olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yemen hükümeti saldırıyı kınadı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran tarafından desteklenen Husi milislerin havaalanına düzenledikleri saldırıyı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, en şiddetli ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Eryani, "Abha Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması tam teşekküllü bir savaş suçudur. Ayrıca bu, Husi milislerinin İran silahları ve uzmanları ile gerçekleştirdiği terör saldırılarının bir uzantısıdır. Bölgede güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik İran gündemi uygulanarak, yerleşim birimleri, havaalanları, limanlar ve enerji üretim altyapısı hedef alındı." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığını açıklamıştı.

Koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Savaş, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak İtalya basını Merih Demiral'ı Inter maçının en iyisi seçti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santimetre çapında kitle çıkarıldı Erdoğan, seçim dönemindeki "Video" kozunu yeniden oynamaya başladı Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi: 18 yaşındayım, rızamla gittim
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada kısıtlamalarla ilgili tavsiyeler var Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada kısıtlamalarla ilgili tavsiyeler var         
17:25
Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi         
17:14
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı         
16:42
MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayarak Türkiye'ye getirdi         
15:49
Çatışma sahnelerini çekebilmek için günlerce ter döküyorlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeninden oyunculara övgü Çatışma sahnelerini çekebilmek için günlerce ter döküyorlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın silah eğitmeninden oyunculara övgü         
15:33
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı         
13:47
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Avrupa'nın en yaşlı insanı, belirtisiz atlattığı koronavirüsle ölüme meydan okudu Avrupa'nın en yaşlı insanı, belirtisiz atlattığı koronavirüsle ölüme meydan okudu         
11:23
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 18:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei