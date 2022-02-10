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Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi

10.02.2022 19:30
Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugünkü saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Seri, saldırıda Abha Havalimanı'ndaki önemli bir askeri noktayı Kasıf 2 tipi İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, sivilleri askeri bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, bugün Uluslararası Abha Havalimanı yönüne gönderilen İHA'nın engellenmesi ve imhası sırasında farklı uyruklardan 12 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi - Son Dakika


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