Son Dakika Haberleri: Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na 4'üncü kez saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na 4'üncü kez saldırdı

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenledi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na 4'üncü kez saldırdı, System.String[]
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı daha önce Yemen'deki Husiler tarafından saldırıya uğramış, olayda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Havalimanına, Husiler tarafından bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenlenmiş oldu.

Suudi Arabistan tarafından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, saldırıda ölen ve yaralananların olmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman saldırının ardından Orta Doğu Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Yemen'de ülkemizi tehdit edecek örgütlerinin bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı Ankara polisi 'avcıları' avladı Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:33:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na 4'üncü kez saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]