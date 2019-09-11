Son Dakika Haberleri: Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki askeri kampı vurdu
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Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki askeri kampı vurdu

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki bir askeri kampa saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki askeri kampı vurdu, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki bir askeri kampa saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin El-Mesire kanalında yer alan habere göre, Husi milisleri Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan ilindeki Burc el-Huşel mevkisinde bulunan askeri kampa topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Olayda birçok Suudi Arabistan askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken, haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin attığı SİHA imha edildi

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Necran bölgesinde sivillerin bulunduğu bir alana gönderilen silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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