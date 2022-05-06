Husiler, Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı 163 milisi kabul etmedi - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı ve Yemen'e nakledilen 163 milis, İran destekli Husiler tarafından kabul edilmedi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Suudi Arabistan'ın insani girişimi kapsamında 163 esirin serbest bırakıldığı ve nakil sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın girişiminin "esir meselesini sona erdirmek ve barış çabalarını desteklemek" üzere yapıldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesine verdiği destekten övgüyle söz edildi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ise Twitter'dan Husilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Husilerin Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı milisleri kabul etmediğini belirten Fedail, başkent Sana'da bulunan Uluslararası Havalimanı'ndan alınmadığını açıkladı.

Fedail, "Bu esirler, Husi milisleri tarafından Sana'da karşılanmayarak reddedildi. Bu durum onlar için alışılmadık değil, zira ne ahlakları ne de ilkeleri var." ifadelerini kullandı.

Husilerin milislerini "savaş yakıtı" olarak kullandıklarına dikkati çeken Fedail, kabilecilik nedeniyle bazı ailelere mensup isimleri önemsediklerini kaydetti.

Yemen'de Husi milislerin serbest bırakılması

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi milisin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Husi esirlerin Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneyindeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği aktarılırken, esirleri taşıyan iki uçak gün içinde Aden'e ulaşmıştı.