Son Dakika Haberleri: Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.
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Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.

1 saat önce

Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.

Husiler:

Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz"

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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