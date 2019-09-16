Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.
1 saat önce
Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz"
ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı Aramco'yu vuran Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti: Her an yeniden vurabiliriz Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi