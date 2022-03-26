Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi

26.03.2022 23:04
Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurdu.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurdu.

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Husilere ait Yüksek Meclis Başkanı Mehdi el-Muşat, Arap koalisyon güçlerinin Yemen'deki operasyonlarının 7. yılına girdiği günde açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına tek taraflı 3 gün ara verdiklerini söyleyen Muşat, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarını durdurması durumunda bu bildiriyi nihai ve kesin bir taahhüde dönüştürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Muşat, Husi milislerinin Yemen içerisindeki saldırılarını da aynı şekilde 3 gün boyunca durduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Yemen hükümetinden ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonundan açıklama yapılmadı.

Yemen'deki istikrarsızlık

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi - Son Dakika
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