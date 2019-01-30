Son Dakika Haberleri: Husiler ve Suudiler Arasında Esir Takası Yapıldı

Husiler ve Suudiler Arasında Esir Takası Yapıldı

2 saat önce

Yemen'de Suudi Arabistan hükümeti ve Husi militanları arasında esir takasının yapıldığı kaydedildi.

Husiler ve Suudiler Arasında Esir Takası Yapıldı, System.String[]
Yemen'de Suudi Arabistan hükümeti ve Husi militanları arasında esir takasının yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan hükümeti ve Husi militanları arasında esir takasının yapıldığını duyurdu. Haberde, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki El Maliki'nin, koalisyon ortak kuvvetler komutanlığının bir Suudi Arabistanlı askere karşılık 7 Husi militanı serbest bıratığını aktardığı belirtildi. Maliki'nin, serbest bırakılan Suudi Arabistanlı esir asker Musa Avaci'nin akşam saatlerinde Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'ne ulaştığını aktardığı da kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in özel temsilcisi Martin Griffith ise Riyad ile Husiler arasındaki esir takasının başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Griffith sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Yemen'de her iki taraftan daha fazla insani girişimi umuyorum ve esir değişimi için önemli adımların atılmasını bekliyorum" dedi. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Riyad, Yemen, Suudi Arabistan, Güncel
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