Husiler, yaklaşık 6 ay önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika

Husiler, yaklaşık 6 ay önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı

20.10.2020 19:11
Husiler, yaklaşık 6 ay önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı, System.String[]

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 174 gün alıkoyduğu benzin taşıyan tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 174 gün alıkoyduğu benzin taşıyan tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Husilerin kontrolü altındaki Yemen Petrol Şirketi'nin (YPC) Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Arap koalisyonunun alıkoyduğu yaklaşık 28 bin ton benzin yüklü tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin koalisyon güçleri tarafından 174 gündür alıkoyulduğu aktarıldı.

Koalisyon güçlerini, yakıt taşıyan 17 tankeri daha alıkoymaya devam etmekle suçlayan Husiler, daha önce de aylardır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından alıkonulan mazot ve doğal gaz taşıyan iki geminin limana ulaştığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

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Koalisyon, Benzin, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, yaklaşık 6 ay önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika

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