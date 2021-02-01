Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu - Son Dakika

Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu

01.02.2021 11:29
Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin temel ihtiyaç malzemelerinin bölgelere girişi karşılığında Yemenlilerden ücret aldığını savundu.

Husi, koalisyonun, petrol türevlerine el koyduğunu, Birleşmiş Milletlerin giriş izinlerini reddettiğini, petrolü ve serveti yağmaladığını, yerel para birimine de zarar verdiğini öne sürdü.

Ülkedeki ekonomik ve insani krizden koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu belirten Husi, bu konuda bilgi toplanması için bir ekip kurulması çağrısında bulundu.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, koalisyon güçlerini, Yemen'i abluka altına almak, gıda maddelerinin ve insani yardımların ülkeye ulaşımını aksatmak, yakıt taşıyan gemilere el koymak ve Hudeyde Limanı'na girişlerine engel olmakla suçluyor. Koalisyon güçleri ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın ABD'de metroda Chucky kostümlü 'sosyal deney' viral oldu Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
Karadeniz'de sıcak saatler! Rus savaş uçağından ABD'nin güdümlü füze destroyerine taciz Karadeniz'de sıcak saatler! Rus savaş uçağından ABD'nin güdümlü füze destroyerine taciz         
11:37
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 12:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei