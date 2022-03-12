Son dakika gündem: Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı

12.03.2022 14:56

Edinilen son dakika haberine göre - Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı İran destekli Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitliği'ndeki anıtı yıktı.

- Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı

SANA - İran destekli Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitliği'ndeki anıtı yıktı.

Yemen'in başkenti Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler, Türk Şehitliği'ndeki anıtı iş makinesiyle yıkmaya başladı. Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede yer alan anıtın yıkıldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Anıtın neden hedef alındığı net olarak bilinmiyor.

Türk Şehitliği, yenileme çalışmalarının ardından 2011 yılında açılmıştı. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin mezarları bulunuyor. Anıt ise Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını sembolize ediyordu.

Yemen'de iç savaş

İran destekli Husiler, 2014 yılının Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana Husilere karşı çatışmalarda Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dakika gündem: Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı
Son dakika gündem: Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı
Son dakika gündem: Husiler Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yıktı

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Yemen, İran, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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