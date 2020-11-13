Husiler: Yemen hükümetiyle esir değişimi görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık - Son Dakika

Husiler: Yemen hükümetiyle esir değişimi görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık

13.11.2020 22:29
Husiler: Yemen hükümetiyle esir değişimi görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık, System.String[]

Yemen'deki Husiler, önümüzdeki hafta Ürdün'de Yemen hükümetiyle esirler konusunda yapılacak müzakerelere katılmak için Birleşmiş Milletler'den (BM) davet aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, önümüzdeki hafta Ürdün'de Yemen hükümetiyle esirler konusunda yapılacak müzakerelere katılmak için Birleşmiş Milletler'den (BM) davet aldıklarını duyurdu.

Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esirler konusunda Yemen hükümetiyle yapılacak yeni müzakere görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık." bilgisini paylaştı.

Müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da gelecek perşembe günü gerçekleştirileceğini kaydeden Murteza, "Daveti memnuniyetle karşıladık. Katılım sağlayacağımızı belirttik. Bu insani meselenin başarıya ulaşmasını istiyoruz. Görüşmelerin geçmişteki görüşmelerden daha verimli geçmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BM ve Yemen hükümeti tarafından konuya ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Taraflar arasındaki 2014'ten beri en büyük esir değişiminde 15 ve 16 Ekim tarihlerinde, Yemen hükümeti ve Husiler 1056 esiri serbest bırakmıştı.

BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde yapılan esir değişimi, yaklaşık iki yıl önce imzalanan Stockholm Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Birleşmiş Milletler, Amman, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler: Yemen hükümetiyle esir değişimi görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık - Son Dakika


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