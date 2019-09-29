Son Dakika Haberleri: Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama
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Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama

10 dakika önce

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonların kısmi olarak durdurulduğuna dair haberleri yalanladı.

Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama, System.String[]

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonların kısmi olarak durdurulduğuna dair haberleri yalanladı.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyonundaki açıklamasında, bazı ABD gazetelerinde Suudi Arabistan ile 4 bölgede hava saldırılarının durması yönünde anlaşmaya varıldığı haberlerinin gerçek olmadığını ifade etti.

Husi, operasyonların tamamen durması ve ablukanın kaldırılmasından başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Suudi Arabistan tarafından ABD gazetelerinde yer alan haberlerle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, 20 Eylül'de yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan tarafından ise Husilerin söz konusu adımıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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