Son Dakika Haberleri: Husilerden başkent Riyad'a İHA saldırısı iddiası
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Husilerden başkent Riyad'a İHA saldırısı iddiası

1 saat önce

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan başkenti Riyad'a İHA ile saldırdığı iddia edildi.

Husilerden başkent Riyad'a İHA saldırısı iddiası, System.String[]

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan başkenti Riyad'a İHA ile saldırdığı iddia edildi.


Husiler Sözcüsü Yahya Saria yaptığı açıklamada, geniş olarak nitelendirildiği bilinen operasyon kapsamında, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da bulunan askeri hedefe insansız hava aracı (İHA) ile saldırdıklarını duyurdu. Saria, "Düzenlenen saldırı, Yemen halkına yapılan zulme karşı bir yanıt. Ülkemiz ve halkımıza düzenlenen saldırılar durana kadar Suudi Arabistan'a saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Suudi Arabistan tarafından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki El-Maliki, dün Husilere ait 6 füzeyi imha edildiğiniz ifade etmişti.


Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, Riyad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
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