Husilerden bir heyet, esir takası müzakerelerine katılmak üzere Ürdün'e gitti - Son Dakika

Yemen'deki Husileri temsil eden bir heyetin, hükümetle gerçekleştirilecek esir takası müzakerelerine katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği duyuruldu.

Husi heyetin Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirilecek yeni tura katılmak üzere Amman'a geldiklerini belirtti.

Murtaza, yeni müzakere turunun, her iki taraftan da en yüksek sayıda esirin serbest bırakılması konusunda başarılı olması temennisinde bulundu.

Murtaza konuya ilişkin ayrıntı vermezken, Yemen hükümetinden ya da BM'den de henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.