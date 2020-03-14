Husilerden BM yardım kuruluşlarına yolsuzluk suçlaması - Son Dakika
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Husilerden BM yardım kuruluşlarına yolsuzluk suçlaması

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına yolsuzluk suçlaması yöneltti.

Husilerden BM yardım kuruluşlarına yolsuzluk suçlaması, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına yolsuzluk suçlaması yöneltti.

Husilere ait medyada yer alan habere göre, sözde Husi hükümet, BM yardım kuruluşlarının yolsuzluk yaptığı iddiasıyla bir rapor yayımladı.

"BM kuruluşları, donör ülkelerden daha fazla yardım ve bağış alabilmek için Yemenlilerin sıkıntılarını ve insani durumlarını kullanıyor; yolsuzluk yapıyor." denilen raporda, bu kurumların, milyon dolarlar harcadığı ancak gerçek olmayan hayali program ve çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Raporda, uluslararası kuruluşların, her geçen gün sıkıntıları daha da artan Yemen halkına karşı görev ve sorumluluklarını unuttuğu ileri sürüldü.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıklamıştı.

Craft, Husilerin insani yardım operasyonlarını engellediğine ve insani yardım çalışanlarının endişelerinin giderilmediğine dikkati çekmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.


BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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