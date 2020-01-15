Husilerden BM'ye

Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkedeki insani ve hukuki durumla ilgili değerlendirmede bulunma çağrısı yaptı.

Sana'daki sözde Husi hükümetinde İnsan Hakları Bakanı olan Alya Faysal Abdullatif'in yaptığı açıklama, Husilere ait SABA haber ajansında yer aldı.

Abdullatif, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun saldırıları, abluka ve maaşların ödenmemesi nedeniyle Yemen halkının yaşam şartlarının kötüleştiğini ifade etti.

Husi bakan, Yemen halkının içinde bulunduğu "felaket" haline sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "BM'ye ülkedeki insani durumla ilgili acil bir değerlendirme yapması ve üzerine düşeni yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Abdullatif, Yemen halkının yüzde 80'inin gıda ve ilaca ihtiyacı olduğunu ve bunun insani bir felaket olduğunu vurguladı.

BM tarafından ise söz konusu çağrıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Arap koalisyonu daha önce pek çok kez Husileri, ülkede insani ve hukuki durumun kötüleşmesinden sorumlu tutmuştu. Husiler ise ülkedeki insani dramın sebebinin, koalisyon güçlerinin saldırıları ile abluka olduğunu iddia ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.