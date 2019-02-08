Son Dakika Haberleri: Husilerden, Hudeyde'deki Buğday Silolarına Ulaşımı Engellemiyoruz Açıklaması

Husilerden, Hudeyde'deki Buğday Silolarına Ulaşımı Engellemiyoruz Açıklaması

44 dakika önce

Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin Hudeyde'deki buğday silolarına ulaşmalarını engellemediklerini belirtti.

Husilerden, Hudeyde'deki Buğday Silolarına Ulaşımı Engellemiyoruz Açıklaması, System.String[]
Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin Hudeyde'deki buğday silolarına ulaşmalarını engellemediklerini belirtti.

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un, Husilerin buğday silolarına ulaşımı engellediği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

"Lowcock yalan söylüyor ya da yanıltıcı bilgiler alıyor ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile iletişime geçmiyor." diyen Husi, buğday siloları ile hükümetin kontrolündeki bölgeler arasındaki yolun açık olduğunu vurguladı.

Hudeyde'nin güneyinde hükümet güçlerinin kontrolündeki buğday siloları, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışma hattı üstünde yer alıyor. BM, savaşın başladığı tarihten bu yana bu siloları buğday depolamak için kullanıyor.

BM'den dün yapılan açıklamada, Husilerin Eylül 2018'den bu yana BM'li görevlilerin söz konusu silolara erişimini engellemesinden endişe duyulduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Yemen, Birleşmiş Milletler, Güncel
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