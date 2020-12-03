Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı

03.12.2020 23:17
Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yemen ordusunun sağlık kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten sağlık kaynakları, can kaybının artmasından endişe ettiklerini ifade etti. Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)

Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı

Yemen, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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