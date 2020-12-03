Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Husilerden Hudeyde'deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı
03.12.2020 23:17
Son dakika haberi: Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yemen ordusunun sağlık kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten sağlık kaynakları, can kaybının artmasından endişe ettiklerini ifade etti. Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
(İHA)
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