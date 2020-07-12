Husilerden koalisyon güçlerine "hava saldırısında sivilleri öldürme" suçlaması - Son Dakika

Husilerden koalisyon güçlerine "hava saldırısında sivilleri öldürme" suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın, 4'ü çocuk 10 kişiyi öldürmekle suçladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın, 4'ü çocuk 10 kişiyi öldürmekle suçladı.

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Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Veşha bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 6'sı kadın 4'ü çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, biri kadın 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerden koalisyon güçlerine 'hava saldırısında sivilleri öldürme' suçlaması - Son Dakika
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