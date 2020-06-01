Husilerden Riyad'ın ev sahipliğindeki

İran destekli Husiler, Yemen'i desteklemek için yarın düzenlenmesi planlanan bağış konferansına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapmasına tepki gösterdi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, İran destekli gruba ait El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, "Saldırıların ve ablukanın gölgesinde, Suudi Arabistan'ın bağış toplantısı düzenlemesine yönelmek asıl sorundan kaçmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Abdusselam, bu tür girişimleri, "yüzünü aklamak için suçlu tarafından yapılan mantıksız çabalar" şeklinde nitelendirdi.

BM'den Yemen için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiğini duyurmuştu.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortakları, yaptıkları açıklamada, "Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetinin bu konuda umutlarını, ülkenin insani ihtiyaçlarını karşılayacağı desteği toplayabilmek için BM'nin Suudi Arabistan'la Riyad'da 2 Haziran'da düzenlenmesi planlanan bağış konferansına bağladığı ifade ediliyor.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.