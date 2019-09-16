Son Dakika Haberleri: Husilerden S. Arabistan'daki şirketlere saldırı uyarısı
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Husilerden S. Arabistan'daki şirketlere saldırı uyarısı

1 saat önce

Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.

Husilerden S. Arabistan'daki şirketlere saldırı uyarısı, System.String[]

Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:00 
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