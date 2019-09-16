Husilerden S. Arabistan'daki şirketlere saldırı uyarısı
1 saat önce
Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz.
Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:00
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