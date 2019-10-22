Husilerden

Husiler, Yemen'in Hacce ilinde bir grup Sudanlı askeri esir aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Suudi Arabistan ile sınır olan Hacce'ye bağlı Hiran bölgesinde bir hafta önce düzenledikleri operasyonla bir grup Sudan askerini esir aldıklarını açıkladı.

Haberde daha fazla bilgiye yer verilmezken, Sudan tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonuna destek veren ülkelerden Sudan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.