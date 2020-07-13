Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı - Son Dakika

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan toprakları içindeki bazı askeri alanların ve enerji tesislerinin balistik füzelerle vurulduğunu iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan toprakları içindeki bazı askeri alanların ve enerji tesislerinin balistik füzelerle vurulduğunu iddia etti.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Meşit Askeri Üssü ile Necran, Cizan ve Abha kentlerindeki havaalanlarında bulunan askeri hedeflerin füzelerle vurulduğunu öne sürdü.

Seri, Cizan kentindeki sanayi bölgesinde bulunan petrol tesislerinin de tam isabetle vurulduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan, füze saldırılarını önlediğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilere ait 4 balistik füze ve 8 patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve bomba yüklü İHA'larla yaptığı saldırının önlendiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı - Son Dakika Dünya
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