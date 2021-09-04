Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenlendi. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine atılan düşmanca bir balistik füzenin engellendiği duyuruldu. Arap koalisyonu güçleri saldırıya ilişkin detay vermezken, saldırı sırasında Suudi Arabistan'daki Dammam ve Dhahran bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırıda Suudi Aramco petrol şirketine ait tesisin hedef alınmış olabileceği düşünülürken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Öte yandan Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın güneyindeki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. - RİYAD