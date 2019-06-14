Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi
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Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi

1 saat önce

SANA/ Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı üç gün içinde ikinci kez hedef aldı.

Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi, System.String[]
SANA/ Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı üç gün içinde ikinci kez hedef aldı.
Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Muşit kentlerine SİHA ile 5 saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
SİHA'ların herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Yemen, Suudi Arabistan, Güncel
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