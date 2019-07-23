Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

2 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı, System.String[]
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hava üssündeki radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.
Serii, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 23 hava saldırısına karşılık hava üssünü hedef aldıklarını" kaydetti.
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Garry Rodrigues için şok iddia! Prense giden mektupta ortaya çıktı İdlib'de 2 aylık bebek bombardımanda enkaz altından sağ çıkarıldı Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]