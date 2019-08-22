Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası
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Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün vurulduğunu açıklarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün vurulduğunu açıklarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf-2 tipi İHA'larla iki saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda, askeri haberleşme sistemi ile yakıt istasyonu ve depoların hedef alındığını ifade etti.

Husilere ait iki İHA düşürüldü

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den aktardığı habere göre, Husilerin, Yemen'in Amran kentinden Hamis Muşayt'a gönderdiği iki İHA sabah saatlerinde düşürüldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:32 Kaynak: AA
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