Husilerden Suudi Arabistan ile BAE'ye "işgalci devletler" suçlaması - Son Dakika

Husilerden Suudi Arabistan ile BAE'ye "işgalci devletler" suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra ve Mehra'da bulunmasının, "iki ülkenin işgalci devletler olduğunun" delili olduğunu söyledi.

Husilerden Suudi Arabistan ile BAE'ye

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra ve Mehra'da bulunmasının, "iki ülkenin işgalci devletler olduğunun" delili olduğunu söyledi.

Husi, başkent Sana'da kontrolü ele geçirmelerinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan ile BAE, ABD'nin kararıyla Sokotra ve Mehra'da olmalarını gerektirecek bir çatışma durumu bulunmamasına rağmen bu iki şehrin kontrolünü ele geçirmeye yönelince, Yemen'i işgal etmek isteyen düşmanın rengi belli oldu." ifadelerini kullandı.

"Kendilerini İslamın, Arapların öncüsü olarak gösteren ve Filistin davasının omurgası olduğunu iddia edenlerin İsrail ve ABD ile aleni ilişkileri olduğu ortaya çıktı." diyen Husi, İsrail'le her türlü ilişkinin, "ümmet çizgisinden dışarı çıkma ve düşmana yaklaşma olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Husi konuşmasında ayrıca, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin bunu "barış" adı altında yapmasının son derece "komik" olduğunu dile getirdi.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Husiler de 14 Eylül'de yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin koruması altında, ülkede varlık göstermeye hazırlandığını iddia etmişti.

BAE ve Bahreyn 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerden Suudi Arabistan ile BAE'ye 'işgalci devletler' suçlaması - Son Dakika

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