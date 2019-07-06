Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve Cazan havalimanlarına saldırı açıklaması
16 dakika önce
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Cazan havalimanlarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:09 Kaynak: AA
'deki Husiler, Suudi Arabistan
'ın güneybatısındaki Abha ve Cazan havalimanlarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.
Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Abha ve Cazan havalimanlarında önemli askeri noktaların hedef alındığını belirtti.
Saldırıların Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiğini kaydeden Seri, saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ve bu saldırının, iki havalimanında da uçuşların aksamasına yol açtığını aktardı.
Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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