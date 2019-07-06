Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve Cazan havalimanlarına saldırı açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve Cazan havalimanlarına saldırı açıklaması

16 dakika önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Cazan havalimanlarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve Cazan havalimanlarına saldırı açıklaması, System.String[]
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Cazan havalimanlarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.
Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Abha ve Cazan havalimanlarında önemli askeri noktaların hedef alındığını belirtti.
Saldırıların Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiğini kaydeden Seri, saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ve bu saldırının, iki havalimanında da uçuşların aksamasına yol açtığını aktardı.
Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:09 Kaynak: AA
İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmayan şoföre tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 23:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve Cazan havalimanlarına saldırı açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]