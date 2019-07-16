Son Dakika Haberleri: Husilerden Suudi Arabistan'ın Cizan Havaalanı'na saldırı
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Husilerden Suudi Arabistan'ın Cizan Havaalanı'na saldırı

5 saat önce

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cizan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerden Suudi Arabistan'ın Cizan Havaalanı'na saldırı, System.String[]
Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cizan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasıf 2" insansız hava araçlarıyla (İHA) Cizan Havaalanı'na gerçekleştirilen saldırıda Suudi Arabistan'a ait İHA'ların bulunduğu hangarların hedef alındığını belirtti.
Saldırı sonrası alandaki hava trafiğinin durduğunu aktaran Seri, "Saldırı, koalisyon güçlerinin operasyonları ve Yemen halkına yönelik devam eden ablukasına bir yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Riyad yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.
Husilerin Sözcüsü Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurmuş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husiler tarafından gönderilen 2 İHA'nın Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü açıklamıştı.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cizan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:16 Kaynak: AA
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