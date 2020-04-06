Husilerden

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye saldırı düzenlemediklerini iddia etti.

Taiz ili yerel yönetiminden bir kaynak, Husilere bağlı SABA ajansına yaptığı açıklamada, Husilerin merkez hapishanesinin kadın bölümüne saldırı düzenlemediğini ileri sürdü.

İsmini açıklamak istemeyen kaynak, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla söz konusu iddiaları ortaya attığını savundu.

Taiz Nüfus ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Abdurrahim es-Samii, dün Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye Husiler tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kadının öldüğünü, 28'inin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabı Twitter'dan "İran'ın paralı askerlerinin işlediği çirkin suçu kınıyoruz." mesajını paylaşmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e hitaben, "Yemen halkı, Husi milislerin Taiz'deki merkez hapishaneye saldırarak işlediği suç karşısında tavır almanızı bekliyor." ifadesini kullanmıştı.