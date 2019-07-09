Son Dakika Haberleri: Husilerden "Yemen'de 4 yılda 268 balıkçı öldürüldü" açıklaması
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Husilerden "Yemen'de 4 yılda 268 balıkçı öldürüldü" açıklaması

42 dakika önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2015'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 268 balıkçının hayatını kaybettiğini belirtti.

Husilerden
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2015'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 268 balıkçının hayatını kaybettiğini belirtti.
Husilere ait SABA haber ajansına göre, Husilere bağlı hükümetin Deniz Ürünleri Bakanı Muhammed ez-Zubeyri, Yemen'de 2015'ten bu yana düzenlenen koalisyon saldırılarında şu ana kadar 268 balıkçının yaşamını yitirdiğini, 216 balıkçının yaralandığını ifade etti.
Söz konusu saldırılarda 249 balıkçı teknesinin kullanılamaz hale geldiğini ve yaklaşık 40 bin balıkçının işsiz kaldığını aktaran Zubeyri, son 4 yılda balıkçılık sektörünün uğradığı zararın ise 6 milyar 750 milyon dolar olduğunu kaydetti.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek vermek için sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.
Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Yemen hükümetinden bağımsız şekilde bazı silahlı birlikleri desteklemesi ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor.
Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:15 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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