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Husilerden, "Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog" önerisi - Son Dakika

Husilerden, "Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog" önerisi

30.01.2022 17:18
Husilerden, "Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog" önerisi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden krizi çözmek için Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog kurma önerisinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden krizi çözmek için Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog kurma önerisinde bulundu.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi ve Zamar Valisi Muhammed el-Bahiti Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çatışma tarafları kararlı ve istekli ise Yemen'de siyasi bir çözüm mümkün." ifadesini kullandı.

Bahiti, Yemen'de veya Umman gibi tarafsız bir ülkede "Yemen-Yemen" diyaloğu yapılması konusunda istekli ve kararlı olduklarını aktardı.

"Oyunda topun, önce de şimdi de saldırganlık çağrısı yapan tarafların (Arap Koalisyonu) elinde olduğunu" savunan Bahiti, bir başka paylaşımında ise dış müdahale çağrısında bulunan tarafların, ülke içindeki barış çağrılarına cevap vermemeleri durumunda yurt içi ve yurt dışındaki askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydetti.

Yemen hükümeti ile Umman makamlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Umman'ın Yemen'deki çatışma taraflarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, Yemen krizinin çözümünde Muskat'ın ara buluculuk rolüne güvendiğini ifade ediyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Umman, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerden, 'Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog' önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerden, "Yemen hükümetiyle Umman'da diyalog" önerisi - Son Dakika
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