Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı - Son Dakika

Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı

11 dakika önce

Yemen'deki Husilerin ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bulunan Cevf vilayetine balistik füze saldırısı düzenlediği, olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı, System.String[]

Yemen'deki Husilerin ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bulunan Cevf vilayetine balistik füze saldırısı düzenlediği, olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Yemen ordusuna bağlı Cevf Cephesi Güçleri Sözcüsü Rabi el-Kuraşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran destekli Husiler, Cevf vilayetinin El-Yeteme bölgesindeki halkı balistik füzelerle hedef aldı." ifadesini kullandı.

Saldırı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunu aktaran Kuraşi bu konuda net bir bilgi vermezken, Husilerin ordu güçleri ve Dehm aşireti tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından bu bölgeyi özellikle sistematik şekilde hedef aldığını savundu.

Husilerden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Dali'deki çatışmada birçok Husi milis öldü

Öte yandan Yemen Savunma Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dali kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu birçok Husi milis öldü.

Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayeti

Husiler, 1 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağlamıştı. Yemen ordusu, 9 Mart'ta Cevf vilayetinde Husiler ile çıkan çatışmaların ardından El-Yeteme'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.

Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, ülkedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı

Son Dakika Haberleri
13:02 İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi
13:02 Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi
13:02 Yargıtayda koronavirüs tedbirleri
13:01 "Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir" uyarısı
13:00 Yusuf Yazgan, yeniden genel başkan seçildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 13:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]