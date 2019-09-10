Son Dakika Haberleri: Husilere ait cephanelikte patlama: 7 sivil öldü
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Husilere ait cephanelikte patlama: 7 sivil öldü

24 dakika önce

Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de Husilerin cephanelik olarak kullandığı binada meydana gelen patlamada 7 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Husilere ait cephanelikte patlama: 7 sivil öldü, System.String[]

Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de Husilerin cephanelik olarak kullandığı binada meydana gelen patlamada 7 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki ez-Zafaran mahallesinde Husilerin cephanelik olarak kullandığı plastik fabrikasında bir dizi patlama olduğunu belirtti.

Olayda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 20'sinin de yaralandığını aktaran Dubeyş, patlamalar sebebiyle savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evlerin de yıkıldığını söyledi.

Olaya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Husiler ile Yemen hükümeti arasında pazar günü gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumundan birkaç saat sonra Hudeyde'de taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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