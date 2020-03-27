Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü - Son Dakika

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Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü
41 dakika önce
İran'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğü bildirildi.
İran'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran'ın desteklediği Husilerin silahlı insansız hava araçlarıyla Ebha ve Hamis Muşeyt kentlerine saldırı düzenlemeyi hedeflediğini ancak bunu engellediklerini açıkladı.
Maliki, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının koalisyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğünü ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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