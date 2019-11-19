Husilerin alıkoyduğu gemilere ilişkin Suudi Arabistan'dan açıklama

Suudi Arabistan hükümeti, Yemen'deki Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 gemiye el koymasını kınadı.

Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında, Husiler tarafından alıkonulan 3 geminin arasında Suudi Arabistan'a ait 'Rabigh 3' adlı gemide bulunuyordu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan Hükümeti, İran tarafından desteklenen terörist Husi milisleri tarafından Rabigh 3 adlı geminin kaçırılmasını ve silahlı soygununu kınıyor" açıklamasını yaptı