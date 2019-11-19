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Husilerin alıkoyduğu gemilere ilişkin Suudi Arabistan'dan açıklama
6 saat önce
Suudi Arabistan hükümeti, Yemen'deki Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 gemiye el koymasını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
Suudi Arabistan hükümeti, Yemen'deki Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 gemiye el koymasını kınadı.
Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında, Husiler tarafından alıkonulan 3 geminin arasında Suudi Arabistan'a ait 'Rabigh 3' adlı gemide bulunuyordu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan Hükümeti, İran tarafından desteklenen terörist Husi milisleri tarafından Rabigh 3 adlı geminin kaçırılmasını ve silahlı soygununu kınıyor" açıklamasını yaptı
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