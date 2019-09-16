Son Dakika Haberleri: Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz, System.String[]

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45 
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