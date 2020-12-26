Husilerin attığı balistik füze Yemen'in Cevf kentine düştü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin attığı balistik füzenin Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Cevf kentine düştüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında İran destekli Husilerin, Yemen'in Amran kentinden gönderdiği balistik füzenin, Yemen topraklarındaki Cevf kentine düştüğünü belirtti.

Maliki, balistik füzeler atarak bunların sivil yerleşim alanlarına düşmesine neden olan Husilerin, uluslararası insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.