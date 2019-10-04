Husilerin fırlattığı 2 balistik füze Yemen'in kuzeyine düştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı 2 balistik füzenin Sada iline düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin sivil hedefleri vurmak üzere başkent Sana'dan 2 balistik füze ateşlediğini ifade etti.

Füzelerin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düştüğünü aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin Yemen halkı ile bölgesel ve uluslararası güvenliği korumak için Husilerin balistik füze gücünü ortadan kaldırmak amacıyla sert ve caydırıcı tedbirler almayı sürdürdüğünü belirtti.

Haberde füzelerin herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin henüz Husilerden bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.