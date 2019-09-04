Son Dakika Haberleri: Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
Son Dakika Güncel Haber

Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü

27 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin fırlattığı füzenin Yemen topraklarına düştüğünü açıkladı.

Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin fırlattığı füzenin Yemen topraklarına düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'in Saada iline bağlı Sahhar ilçesinden fırlattığı füzenin, aynı ilin Es-Safra ilçesine düştüğünü belirtti.

Turki, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra silahlı hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Son Dakika: Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]