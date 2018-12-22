Husilerin Hudeyde'de Ateşkesi İhlal Ettiği İddiası
5 saat önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Hudeyde'de varılan ateşkesi son 72 saat içinde 62 defa ihlal ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Hudeyde'de varılan ateşkesi son 72 saat içinde 62 defa ihlal ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariye televizyonunda yer alan açıklamaya göre, Husiler son 72 saat içinde Hudeyde'de varılan ateşkesi 62 defa ihlal etti.
Husilerin çeşitli bölgelerde gerçekleştirdikleri ihlallerde havan, roket ve balistik füzeler kullandığı belirtildi.
Husiler ve Yemen
hükümeti, 6 Aralık
'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:10 Kaynak: AA
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