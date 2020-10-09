Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 milyon Yemenli zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki bölgelerde yerlerinden edilenlerin sayısının 4 milyonu aştığını ve zor koşullarda yaşadıklarını belirtti.

Husilere bağlı İnsani İşler Yönetimi ve Koordinasyon Kurulunun raporuna göre, ağustos ayının sonuna kadar 15 kentte yerinden edilen aile sayısının 606'ya, kişi sayısının da 4 milyon 168'e ulaştığı aktarıldı.

Raporda ülkede yaklaşık 6 senedir devam eden savaştan dolayı binlerce ailenin korkunç insani koşullar altında yaşadığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler kurumlarının yardımları azaltması ve yardım projelerini iptal etmesi sebebiyle ülkedeki insani krizin artarak devam ettiği vurgulandı.

Eylül ayında BM, Yemen'deki 15 insani yardım programını finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, eylül ayında yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

BM ajansları aylardır, Yemen'e insani yardım planları için ciddi bir finansman sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, uluslararası topluma milyonlarca insana acilen yardım edilmesi için harekete geçme çağrısı yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.