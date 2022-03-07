Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi protesto edildi - Son Dakika
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Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi protesto edildi

07.03.2022 21:31
Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi protesto edildi

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde binlerce kişi yakıt krizini protesto etti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde binlerce kişi yakıt krizini protesto etti.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan habere göre Sana, Sada ve Amran illerinde binlerce kişi, Husilerin çağrısıyla yakıt krizine tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Haberde, Hacce, Taiz ve İb kentlerinde de binlerce kişinin akaryakıt krizini protesto etmek üzere toplandığı belirtildi.

Sana'da düzenlenen gösteride konuşan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Müsteşarı Muhammed Miftah, Hudeyde Limanı'nın Yemen'de nüfusun üçte ikisine hizmet verdiğini hatırlatarak, "Koalisyon güçleri, petrol ürünleri taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na ulaşmasını engelleyerek, Yemen halkına boyun eğdirmek istiyor." dedi.

Gösteride, "ABD ve koalisyon güçleri, yakıt krizi ve fiyatlardaki artışın sorumlusudur" yazılı dövizler açıldı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi tırmanıyor

Husilerin kontrolü altındaki bölgeler, son haftalarda ciddi boyutta akaryakıt krizine sahne oluyor.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol gemilerine el koymak ve Hudeyde Limanı'na girişleri engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise Hudeyde Limanı'na giren gemilerin tüm gelirlerinin, Husilerin kontrolünde olmayan bir banka hesabına yatırılmasını ve Yemen'deki memurların maaşını ödemede kullanılmasını şart koşuyor.

Husilerin de bunu yapmayı reddetmesi yakıt krizinin devam etmesine yol açıyor.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün yaptığı açıklamada Husilerin, kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelerde oluşturdukları karaborsada fiyatları artırmak için akaryakıt krizini kasıtlı çıkardığını savunmuştu.

İryani, Husilerin, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerden kara yoluyla gelen yüzlerce akaryakıt yüklü tankerin gideceği yere ulaşmasını engellediğini kaydetmişti.

Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki Yemen Petrol Şirketinin (YPC) Sözcüsü Isam el-Mütevekkil, ülkenin 2015'ten bu yanaki en kötü yakıt krizine sahne olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi protesto edildi - Son Dakika


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