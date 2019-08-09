Son Dakika Haberleri: Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü

36 dakika önce

Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi Sana'da öldürüldü.

Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü, System.String[]
Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi Sana'da öldürüldü.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Husilerin Lideri Abbülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi, ABD ve İsrail'e bağlı düşmanların düzenledikleri suikast sonucu Sana'da öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Suikastın nerede ve nasıl yapıldığına dair bilgi verilmezken, suikastı düzenleyenlerin yakalanması gerektiği ifade edildi. Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. - SANA
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar
Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]