Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi öldürüldü
36 dakika önce
Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi Sana'da öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi Sana'da öldürüldü.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Husilerin Lideri Abbülmelik El-Husi'nin kardeşi İbrahim El-Husi, ABD ve İsrail
'e bağlı düşmanların düzenledikleri suikast sonucu Sana'da öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Suikastın nerede ve nasıl yapıldığına dair bilgi verilmezken, suikastı düzenleyenlerin yakalanması gerektiği ifade edildi. Husiler, Yemen
'de Eylül
2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. - SANA
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