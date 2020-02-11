Husilerin roket saldırısında 3 Yemen askeri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husilerin roket saldırısında 3 Yemen askeri öldü - Son Dakika

Husilerin roket saldırısında 3 Yemen askeri öldü

6 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde hükümet güçlerine ait askeri kampa düzenlediği roket saldırısında 3 asker öldü, 13'ü yaralandı.

Husilerin roket saldırısında 3 Yemen askeri öldü, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde hükümet güçlerine ait askeri kampa düzenlediği roket saldırısında 3 asker öldü, 13'ü yaralandı.

Yemen ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre Husiler, Ebyen ilinin kuzeyindeki Luder ilçesinde bulunan El-Emacid Askeri Kampı'na 2 katyuşa roketiyle saldırı düzenledi.

Husilerin saldırısı sonucu 3 Yemen askerinin öldüğü, 13 askerin yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar geride 70 bin ölü veya yaralı bıraktı; her 10 Yemenliden 8'i ise insani yardımlara muhtaç hale geldi.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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