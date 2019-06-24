Son Dakika Haberleri: - Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı
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- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

- Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı'nın görüntüleri ortaya çıktıSANA - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı.

- Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı'nın görüntüleri ortaya çıktı
SANA - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı.
Yemen'in başkenti Sana'nın kontrolünü elinde bulunduran Husiler dün Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na İHA ile saldırdı. Bir Suriyelinin hayatını kaybettiği saldırıda 21 kişi de yaralandı En büyük hasarın havalimanı otoparkında oluştuğu saldırıda oluşan hasar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta bulunan çok sayıda aracın camında hasar meydana geldiği anlaşılıyor.
Yemen'de 2014 yılından bu yana başkent Sana'yı ele geçiren Husiler sürekli olarak Suudi Arabistan'a ve Yemen'deki askeri ve sivil bölgelerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.
- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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