Son Dakika Haberleri: Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
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Husilerin saldırısında 9 sivil öldü

6 dakika önce

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Husilerin saldırısında 9 sivil öldü, System.String[]

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Şii Husi milislerinin Hudeyde kentinin güneybatısındaki el-Matina bölgesinde Yemen ordusuna bağlı kuvvetlere düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu öğrenildi. - EL HUDEYDE

Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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