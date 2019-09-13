Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
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Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şii Husi milislerinin Hudeyde kentinin güneybatısındaki el-Matina bölgesinde Yemen ordusuna bağlı kuvvetlere düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu öğrenildi. - EL HUDEYDE
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